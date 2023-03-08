上品去年大賺逾兩股本 擬配12元現金股利

氟素設備商上品 (4770-TW) 今 (8) 日公布去年營運表現，受惠半導體廠擴大資本支出，上品去年繳出亮眼成績單，第四季稅後純益 5.05 億元，季增 8.2%、年增 75.8%，每股純益 6.39 元，全年稅後純益 17.76 億元，年增 83.8%，每股純益 22.5 元。

上品董事會也通過去年盈餘分派案，決議每股配發 12 元現金股利，股利配發率 53.3%，以今日收盤價 340 元計算，現金殖利率 3.52%。

上品去年第四季營收 16.3 億元，季增 6.5%、年增 43.5%，毛利率 46.8%，季增 0.1 個百分點、年增 3.8 個百分點，營益率 36.7%，季增 1.07 個百分點、年增 7.78 個百分點，稅後純益 5.05 億元，季增 8.2%、年增 75.8%，每股純益 6.39 元。

上品去年營收 61.38 億元，年增 60.1%，毛利率 45.05%，年增 1.8 個百分點，營益率 34.7%，年增 3.6 個百分點，稅後純益 17.76 億元，年增 83.8%，每股純益 22.5 元。

上品認為，今年在手訂單仍超過 70 億元， 撇除第一季受工作天數影響，上半年表現仍強，今年營收將較去年有雙位數成長；目前客戶美國建廠也已開始發包，北美營收持續認列，在晶片法案帶動晶圓廠、化學品廠建置下，今年北美營收比重可望達到 25-30%。

