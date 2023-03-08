盤中速報 - 傳奇(4994)股價大漲至45.8元，漲幅達7.01%

傳奇(4994-TW)08日12:38股價上漲3元，報45.8元，漲幅7.01%，成交558張。
傳奇(4994-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子資訊供應服務業。資訊處理服務業、資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
近5日股價上漲3.38%，台灣加權指數上漲2.28%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+21 張
- 外資買賣超：+22 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-1 張
- 融資增減：-36 張
- 融券增減：0 張
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