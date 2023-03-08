男女薪酬差距有多大？調查：性別薪酬差距消除還要50年

男女薪酬差距有多大？從根據 PwC 發布最新的報告或可窺見端倪。調查指出，儘管女性工作指數已恢復至疫情前的正常值，但男女工作薪酬差距仍無法消除，以 OECD 會員國來說，推估還要 50 年以上才能夠完全消除男女薪酬的差距。

PwC 今 (8) 日公布《全球女性工作指數報告》(Women in Work Index) 與全球賦權指數 (Global Empowerment Index)，針對全球 2 萬 2000 名女性工作者的處境進行調查，結果發現，儘管女性工作指數回到疫情前的正常值，但全球工作場所仍是男女不平等的環境。

根據《全球女性工作指數報告》顯示，經濟合作暨發展組織 (OECD) 的 33 個會員國中，女性勞動參與率在 2021 年皆有提升，但性別薪酬仍有 14% 的差距，以此為依據，並依歷年的薪酬平等進展速度推估，OECD 會員國還需 50 年以上的時間才能夠完全消除男女薪酬的差距。

資誠聯合會計師事務所共融與多元負責人簡汎亞表示，根據此報告推估，依照目前性別薪酬差距的縮減速度，要達到全球性別薪酬平等的目標，恐怕需要 50 年以上的時間，換言之，今年滿 20 歲、剛踏入職場的女性，恐怕有生之年都看不到全球性別薪酬平等。

本報告也發現，2021 年女性失業率從 6.7% 小幅降至 6.4%，但男性的職場參與和就業率也和女性有相似變化，意指此次女性失業率下降，研判可能只是反映總體經濟與勞動市場有所復甦，而不是性別平權的進步。

在全球賦權指數部分，分析全球 2 萬 2000 位在職女性，評估衡量賦權四大向面 (自主權、影響力、意義與歸屬感、自信與能力) 中的 12 項關鍵因素，結果發現，職場中的男女賦權有顯著差距，男性在職場中仍享有較多的優勢。

調查指出，女性認為職場賦權因素中最重要而且會讓女性考慮職涯轉換的四個因素包括：公平薪酬 (72%)、工作成就感 (69%)、在職場中能展現真實自我 (67%)、團隊在乎個人的身心健康 (61%)。

研究發現，認為「工作獲得平等薪酬」的女性受訪者比例，與男性受訪者有 34 個百分點的差距，也是此次調查中兩性賦權因子間差距最大的一項。

另外，男女賦權因素的其他差距還包括：「選擇何時上班」、「選擇在何地上班」、「選擇如何工作」、「工作成就感」、「做決策時，主管會站在我的角度思考」等。