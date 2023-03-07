南陽首部純電跑車開賣半小時搶光 今年商用車新計畫添新動能

三陽 (2206-TW) 轉投資南陽實業今 (7) 日宣布，首部純電跑車 HYUNDAI IONIQ 6 正式上市，接單價 169.9 萬元起，年度配額僅 300 台，線上開賣短短 31 分鐘即售罄，三陽董事長吳清源也宣示，今年品牌總銷量挑戰 17300 台，年增 12%，多款改款新車將發表，並將推動商用車新計畫，搶區域型物流業市場。

南陽說明，IONIQ 6 提供 EV400、EV600 和 EV600 Performance 三車型，正式接單價 EV400 169.9 萬元、EV600 199.9 萬元、EV600 Performance 219.9 萬元，主打性能跑格電動車。

而南陽也宣示今年的國內新車計畫，包括 Tucson 新動力 Turbo-Hybrid、大改款 KONA 和商用戰略車款 5 噸 MIGHYT，均確定導入。

南陽代理的 HYUNDAI 去年在台總銷量達 15394 台，年增 14.7%，是國產品牌唯一連續 3 年正成長，南陽表示，目前待交訂單仍有超過 5000 台，隨著新車款陸續加入，今年目標銷量 17300 台。

其中， Tucson L Turbo-Hybrid 預計第二季上市，將搭載品牌新科技的渦輪與油電複合引擎動力，而大改款 KONA 將放大車身尺寸，並提供多種動力選擇，預計年底亮相。

此外，HYUNDAI 推動品牌商用車新計畫，將引進 MIGHTY 新 5 噸級產品線，藉此搶攻區域型物流業市場，南陽也將招募商車新的銷售服務通路夥伴，擴大建構商車經銷網絡。

在數位銷售服務體驗方面，南陽 3 月起推出數位化顧客服務，包括全車系線上訂車系統、新車訂售管理與電子 e 化流程，售後服務新增保修數位支付、鈑噴線上估價、60 分鐘超級快保等，並建立起線上商城攻車用部品選購。