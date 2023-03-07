「新興市場教父」在上海資金無法轉至境外？真相來了

近日「新興市場教父」墨比爾斯公開表示，無法把自己在上海滙豐銀行賬戶的人民幣 300 萬元資金轉到境外，業界人士透露，這筆資金與「合格境外機構投資者」（QFII）資金無關，是銀行「個人一般賬戶」。

墨比爾斯的言論引發市場議論，甚至有人懷疑這筆錢與 QFII 資金有關。據《第一財經》報導，多名外資行業業務人士表示，這筆資金與 QFII 資金無關，為銀行「個人一般賬戶」，而資金出境有相關風控流程要求。

對此，外匯局相關負責人說，已注意到上述情況，相關業務是銀行在辦理具體業務中的基本流程和內控要求。中國政府未改變資金跨境匯出入政策。

滙豐中國發言人亦表示：「我們無法就客戶的情況發表評論，但需要澄清的是，我行未收到來自中國監管部門關於限制資金匯出的任何要求，也未獲悉中國政府在跨境資金匯出方面近期有任何政策變化。與各國情況類似，商業銀行業務辦理需要遵循一定流程和內控要求。」

墨比爾斯則於周一（6 日）說，「看來（匯款）問題已經解決」，但他未透露具體情況。此前他曾表示，賬戶內的資金是出售上海物業所得。

法律專家和投資人士說，即使是 QFII 資金，理論上亦不存在資金出境問題。早年，國際投資者透過 QFII 布局 A 股，但在 MSCI 納入 A 股前的很長一段時間，根據外管局的規定，QFII 投資者每月資本贖回額度不能超過上年度淨資產值的 20%。MSCI 當時也表示，此項限制對投資人資金贖回帶來潛在流動性障礙。不過，中國政府已在 2018 年取消這項限制。

中國人民銀行（央行）、國家外匯管理局在 2018 年 6 月 12 日宣布，對 QFII、RQFII 實施新一輪外匯管理改革，以進一步簡化管理，擴大對外開放。主要的三大改革措施包括：取消 QFII 每月資金匯出不超過上年末境內總資產 20% 的限制；取消 QFII、RQFII 本金鎖定期要求；明確合格機構投資者外匯風險管理政策，允許 QFII、RQFII 對其境內投資進行外匯套保，對沖匯率風險。