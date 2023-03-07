盤中速報 - 直得(1597)股價大漲至83.7元，漲幅達7.03%

直得(1597-TW)07日09:21股價上漲5.5元，報83.7元，漲幅7.03%，成交477張。
直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為微型線性滑軌之研究開發製造及銷售。標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。
近5日股價上漲0.64%，台灣加權指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+53 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-8 張
- 融資增減：+13 張
- 融券增減：0 張
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