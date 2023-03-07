盤中速報 - 直得(1597)股價大漲至83.7元，漲幅達7.03%

直得(1597-TW)07日09:21股價上漲5.5元，報83.7元，漲幅7.03%，成交477張。

直得(1597-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為微型線性滑軌之研究開發製造及銷售。標準型線性滑軌之研究開發製造及銷售。線性馬達之研究開發製造及銷售。

近5日股價上漲0.64%，台灣加權指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+45 張
  • 外資買賣超：+53 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-8 張
  • 融資增減：+13 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+20.06%

$12,006

原投組報酬率

+11.32%

$11,132

投組標的成分

  • 40%

    眾達-KY

    4977

  • 20%

    虹堡

    5258

  • 20%

    寶齡富錦

    1760

  • 10%

    雷虎

    8033

  • 10%

    統一NYSE FANG+ ETF基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞