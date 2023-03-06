盤中速報 - 鈞寶(6155)急跌-2.26%報28.15元，成交414張

鈞寶(6155-TW)近5分K跌速2.26%，06日09:06報28.15元，成交414張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈞寶(6155-TW)近5日股價上漲3.75%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.35%。台灣加權指數上漲0.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+4,660 張
- 外資買賣超：+4,587 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+73 張
- 融資增減：+304 張
- 融券增減：+29 張
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投組標的成分
40%
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