盤中速報 - 鈞寶(6155)急拉2.37%報25.85元，成交119張

鈞寶(6155-TW)近5分K漲速2.37%，23日11:26報25.85元，成交119張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
鈞寶(6155-TW)近5日股價上漲4.12%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲0.02%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+424 張
- 外資買賣超：+424 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-51 張
- 融券增減：0 張
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原投組報酬率
+12.14%
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投組標的成分
40%
3027
20%
8033
20%
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