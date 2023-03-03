友通去年EPS 4.61元 擬配息4元

佳世達 (2352-TW) 旗下工業電腦廠友通 (2397-TW) 公告去年財報，稅後純益 5.28 億元，年減 14.2%、每股純益 4.61 元；公司決議每股擬配息 4 元，配發率 87%，若以昨日收盤價 65.6 元計算，現金殖利率約 6.1%。

展望後續營運，友通表示，整體訂單交貨狀況受全球高通膨與景氣下行影響，客戶開始調整訂單需求以平衡供需，面對全球高通膨，將審慎因應，憑藉穩健的經營策略，持續優化各項營運指標並繼續成長。

且隨著企業數位轉型趨勢，友通表示，將透過「智慧新工廠」、「AIoT 人工智能物聯網產品線」與「彈性穩定的供應鏈布局」等三大營運策略，提供整合解決方案與穩定的供應服務。

友通去年第四季營收 43.47 億元，季增 6.2%、年增 2%；毛利率 20.5%，季減 1.3 個百分點、年增 4.7 個百分點；營益率 4.7 個百分點，季減 0.8 個百分點、年增 3.4 個百分點；稅後純益 1.35 億元，季減 30.5%、年減 67.5%，每股純益 1.18 元。

友通說明，雖受年底歐美放假與中國疫情封控影響，但隨著新廠產能提升、缺料問題緩解，整體訂單交貨率逐步優化，營收、毛利與營業利益均較去年同期成長。

整年來看，友通去年營收 161.9 億元，年增 21.6%；毛利率 20.3%，年增 1.2 個百分點；營益率 3.3%，年減 1.4 個百分點。主要是因前年出售汐止廠房土地的業外獲利，墊高去年比較基期，但營收、營業毛利均創歷史新高，營業淨利 3.28 億元，年增 38.9%，本業維持成長趨勢。