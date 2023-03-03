盤中速報 - 凱美(2375)急拉2.07%報68.6元，成交548張

凱美(2375-TW)近5分K漲速2.07%，03日09:16報68.6元，成交548張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價下跌1.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.19%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-717 張
- 外資買賣超：-693 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-24 張
- 融資增減：+154 張
- 融券增減：-70 張
最新相關新聞
凱美(2375-TW)近5分K漲速2.07%，03日09:16報68.6元，成交548張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價下跌1.73%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.19%。台灣加權指數上漲0.42%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
最新相關新聞
投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+29.24%
$12,924
原投組報酬率
+20.65%
$12,065
投組標的成分
40%
8171
20%
2419
20%
1762
10%
4747
10%