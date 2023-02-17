盤中速報 - 凱美(2375)急拉3.14%報72.1元，成交6,012張

凱美(2375-TW)近5分K漲速3.14%，17日09:23報72.1元，成交6,012張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
凱美(2375-TW)近5日股價上漲14.55%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.95%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-491 張
- 外資買賣超：-501 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+10 張
- 融資增減：+807 張
- 融券增減：+97 張
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原投組報酬率
+13.66%
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投組標的成分
40%
2731
20%
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