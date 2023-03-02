拍檔去年純益年增4成每股賺1.81元 擬配息1元雙創高

佳世達 (2352-TW) 旗下智慧零售解決方案供應商拍檔 (3097-TW) 今 (2) 日公告去年財報，稅後純益 1.36 億元，年增 43.9%，每股純益 1.81 元，創歷史新高，公司決議每股擬配息 1 元，同為歷史最佳。

拍檔去年營收 27.36 億元，年增 1%；毛利率 35.3%，年增 3.7 個百分點；營業淨利 1.99 億元，年增 6.7%；營益率 7.3%，年增 0.4 個百分點。

公司說明，主要是在智慧零售解決方案領域深化，以及商業模式轉型策略成效雙雙奏效。去年歐美直客成長 1 成、全球軟體服務營收增加逾 2 成、雲端管理設備上線機台數更成長逾 4 成。

展望今年，拍檔表示，將持續執行「布局優質連鎖直接客戶、提高軟硬金服的整合加值服務」的方向，透過 D2C(Direct to Customers) 的策略、提供相關軟體加值服務、持續提升自助結帳 Kiosk 與高階 POS 銷量，以及亞太市場「虛實融合 (OMO)，軟硬金服」的整合加值服務。

此外，拍檔也將子公司益欣資訊，麻吉數位，美麗科技等公司進行整合，打造一家能提供線上線下跨國解決方案的服務商。

目前拍檔累積亞太服務客戶門店數超過 1.6 萬家，且透過整合佳世達集團的智能方案團隊，也提供直客所需的相關 IT 與 OT 解決方案，以及 AI 賦能的智慧零售解決方案與整合加值服務。

產品方面，拍檔除了推出多款自助服務 Kiosk 產品，同時搭配子公司應用軟體以服務亞太地區眾多品牌客戶外，也與歐美多家相關應用軟體商合作，整合拍檔的雲端設備管理系統 CDM（Cloud Device Management)，打造完整自助服務與智慧零售解決方案。