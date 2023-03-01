Arconic將獲阿波羅大幅溢價收購 股價飆漲近20% 鋁業同揚

美國鋁製品巨擘 Arconic (ARNC-US) 周二 (28 日) 傳出正與私募股權公司阿波羅全球管理公司洽談收購的消息，激勵開局低迷的股價，收盤飆漲近 20%。

Arconic 發言人以電子郵件回復，不會對市場傳聞或臆測發表評論。阿波羅公司則沒有立即回應媒體置評請求。

在高盛分析師 Emily Chieng 將該股評級自「續抱」下調至「賣出」、目標價自 23 美元調降至 21 美元後，Arconic 股價周二開盤重挫約 6%。

Chieng 主張，有鑑於歐洲經濟放緩，且該公司自身成長計畫延遲，該公司 2023 年的獲利預期恐太過樂觀。

然而，在收溝消息面前，這些擔憂都是次要的，Arconic 周二股價最終收高 19.48%，報每股 26.44 美元，遠勝同日大盤表現。

今年迄今，該股已上漲約 25%，但過去一個月仍下跌了 14% 左右。

該公司並未具體說明收購價格，但報導稱該交易將「大幅溢價」。這雖然是模糊的說法，但通常會以 30 日均價高出 20% 的價格達成交易。該股 30 日均價約莫 23.50 美元，亦即收購價約莫每股 28 美元，但這樣的價格是否符合投資者心中的「大幅溢價」定義，就見仁見智了。

按每股 28 美元計算，包括債務在內，Arconic 的估值約為 49 億美元，約莫是該公司過去幾年產生的 Ebitda 的 7 倍。(Ebitda 即未計利息、稅項、折舊和攤銷前的平均收益)

標普 500 交易價格接近 Ebitda 的 12 倍。

其他鋁業股也應聲上漲，Century Aluminum (CENX-US) 大漲 7%；Alcoa (AA-US) 一度勁揚約 4%，但最終漲幅收斂至 1.87%。