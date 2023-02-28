中國國家統計局：2022年GDP年增3% 達到18兆美元

中國國家統計局周二 (28 日) 公布，中國 2022 年的國內生產毛額 (GDP) 為人民幣 121 兆 207 億元(單位下同)，比 2021 年成長 3%。以年平均匯率計算，中國經濟總量為 18 兆美元，穩居全球第二，人均 GDP 為 85698 元。

根據這份「2022 年國民經濟和社會發展統計公報」，第一產業增加值 88345 億元，比前年增加 4.1%；第二產業增加值 483164 億元，增加 3.8%；第三產業增加值 638698 億元，增加 2.3%。

全年最終消費支出拉動國內生產總值成長 1 個百分點，資本形成總額拉動 GDP 增長 1.5 個百分點，貨物和服務淨出口貢獻 0.5 個百分點。

中國 2022 年的人均 GDP 為 85698 元，比前年成長 3%，按照年平均匯率計算為 12741 美元。

2022 年國民總收入 119 兆 7215 億元，比上年增長 2.8%。全員勞動生產率為每人 15 萬 2977 元，比前年提高 4.2%。

截至 2022 年年底，中國全國就業人員 73351 萬人，其中城鎮就業人員 45931 萬人，占全國就業人員的 62.6%。全年城鎮新增就業 1206 萬人，比前年增幅少 63 萬人。

全年全國城鎮調查失業率平均值為 5.6%。年末全國城鎮調查失業率為 5.5%。全國農民工總量 29562 萬人，比上年增加 1.1%。其中，外出農民工 17190 萬人，增加 0.1%；本地農民工 12372 萬人，增加 2.4%。

全年居民消費價格比前年上漲 2.0%。工業生產者出廠價格上漲 4.1%。工業生產者購進價格上漲 6.1%。農產品生產者價格上漲 0.4%。

12 月份，70 個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲的城市個數為 16 個，持平的為 1 個，下降的為 53 個；二手住宅銷售價格同比上漲的城市個數為 6 個，下降的為 64 個。