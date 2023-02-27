中共發表數位白皮書 冀2035年躋身數位列強

《新華社》周一 (27 日) 晚間報導，中共中央、國務院印發了《數字中國建設整體佈局規劃》，並發出通知，要求各地區各部門結合實際認真貫徹落實。

《規劃》指出，建設數字中國是數字時代推進中國式現代化的重要引擎，是構築國家競爭新優勢的有力支撐。加快數字中國建設，對全面建設社會主義現代化國家、全面推進中華民族偉大復興具有重要意義和深遠影響。

文件的重點如下：

1、到 2025 年，基本形成橫向打通、縱向貫通、協調有力的一體化推進格局，數字中國建設取得重要進展。數字基礎設施高效聯通，數據資源規模和質量加快提升，數據要素價值有效釋放，數字經濟發展質量效益大幅增強，政務數字化智能化水平明顯提升，數字文化建設躍上新台階，數字社會精準化普惠化便捷化取得顯著成效，數字生態文明建設取得積極進展，數字技術創新實現重大突破，應用創新全球領先，數字安全保障能力全面提升，數字治理體系更加完善，數字領域國際合作打開新局面。

2、到 2035 年，數字化發展水平進入世界前列，數字中國建設取得重大成就。數字中國建設體系化佈局更加科學完備，經濟、政治、文化、社會、生態文明建設各領域數字化發展更加協調充分，有力支撐全面建設社會主義現代化國家。

3、打通數字基礎設施大動脈。加快 5G 網絡與千兆光網協同建設，深入推進 IPv6 規模部署和應用，推進移動物聯網全面發展，大力推進北斗規模應用。

4、暢通數據資源大循環。構建國家數據管理體制機制，健全各級數據統籌管理機構。

5、做強做優做大數字經濟。培育壯大數字經濟核心產業，研究制定推動數字產業高質量發展的措施，打造具有國際競爭力的數字產業集群。

6、支持數字企業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制，發揮 “綠燈” 投資案例引導作用，推動平台企業規範健康發展。

7、打造自信繁榮的數字文化。大力發展網絡文化，加強優質網絡文化產品供給，引導各類平台和廣大網民創作生產積極健康、向上向善的網絡文化產品。

8、完善國家智慧教育平台，發展數字健康，規範互聯網診療和互聯網醫院發展。

9、及時按程序調整不適應數字化發展的法律制度。

10、將數字中國建設工作情況作為對有關黨政領導幹部考核評價的參考。