盤中速報 - 茂達(6138)急跌-2.37%報144.5元，成交1,283張

茂達(6138-TW)近5分K跌速2.37%，24日09:57報144.5元，成交1,283張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

茂達(6138-TW)近5日股價下跌0.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.79%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,559 張
  • 外資買賣超：-2,760 張
  • 投信買賣超：+88 張
  • 自營商買賣超：+113 張
  • 融資增減：+541 張
  • 融券增減：-66 張

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