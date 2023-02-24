盤中速報 - 茂達(6138)急跌-2.37%報144.5元，成交1,283張

茂達(6138-TW)近5分K跌速2.37%，24日09:57報144.5元，成交1,283張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
茂達(6138-TW)近5日股價下跌0.99%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.79%。櫃買指數上漲2.32%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,559 張
- 外資買賣超：-2,760 張
- 投信買賣超：+88 張
- 自營商買賣超：+113 張
- 融資增減：+541 張
- 融券增減：-66 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.57%
$13,457
原投組報酬率
+24.96%
$12,496
投組標的成分
40%
6643
20%
3290
20%
3661
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10%