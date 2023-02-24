盤中速報 - 新興(2605)急拉2.03%報25.15元，成交20,823張

新興(2605-TW)近5分K漲速2.03%，24日09:47報25.15元，成交20,823張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新興(2605-TW)近5日股價上漲12.5%，所屬產業為航運業，相關運輸類指數上漲4.33%。台灣加權指數上漲0.42%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,032 張
- 外資買賣超：+4,069 張
- 投信買賣超：+554 張
- 自營商買賣超：+409 張
- 融資增減：+301 張
- 融券增減：+200 張
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+37.79%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6643
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