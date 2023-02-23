盤中速報 - 日勝生(2547)急拉2.34%報9.99元，成交2,151張

日勝生(2547-TW)近5分K漲速2.34%，23日10:04報9.99元，成交2,151張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
日勝生(2547-TW)近5日股價上漲1.83%，所屬產業為建材營造業，相關營造建材類指數上漲1.01%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-254 張
- 外資買賣超：-194 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-60 張
- 融資增減：+50 張
- 融券增減：0 張
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投組標的成分
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