盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.56%報919.0元，成交2,458張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.56%，17日09:53報919.0元，成交2,458張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌4.38%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.13%。台灣加權指數下跌0.31%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,690 張
- 外資買賣超：-2,448 張
- 投信買賣超：+792 張
- 自營商買賣超：-34 張
- 融資增減：+506 張
- 融券增減：-68 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.70%
$11,670
原投組報酬率
+9.55%
$10,955
投組標的成分
40%
2731
20%
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20%
3661
10%
2471
10%