盤中速報 - 世芯-KY(3661)急跌-2.56%報919.0元，成交2,458張

世芯-KY(3661-TW)近5分K跌速2.56%，17日09:53報919.0元，成交2,458張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

世芯-KY(3661-TW)近5日股價下跌4.38%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.13%。台灣加權指數下跌0.31%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,690 張
  • 外資買賣超：-2,448 張
  • 投信買賣超：+792 張
  • 自營商買賣超：-34 張
  • 融資增減：+506 張
  • 融券增減：-68 張

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  • 20%

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  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    資通

    2471

  • 10%

    新光大三通基金

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