盤中速報 - 創意(3443)急拉2.8%報1100.0元，成交2,914張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.8%，23日09:41報1100.0元，成交2,914張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲9.61%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數下跌2.3%。台灣加權指數下跌0.09%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,189 張
- 外資買賣超：-2,900 張
- 投信買賣超：+602 張
- 自營商買賣超：+109 張
- 融資增減：+290 張
- 融券增減：-250 張
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AI優化後報酬率
+27.76%
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原投組報酬率
+19.64%
$11,964
投組標的成分
40%
3027
20%
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20%
1342
10%
8996
10%