盤中速報 - 易飛網(2734)股價拉至漲停，漲停價36.35元，成交1,046張

易飛網(2734-TW)23日09:38上漲3.3元，股價漲停報36.35元，委買10張、委賣237張，成交1,046張。
主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.54%。
易飛網(2734-TW)近5日股價上漲8.36%，櫃買指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+45 張
- 外資買賣超：+45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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