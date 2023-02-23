盤中速報 - 易飛網(2734)股價拉至漲停，漲停價36.35元，成交1,046張

易飛網(2734-TW)23日09:38上漲3.3元，股價漲停報36.35元，委買10張、委賣237張，成交1,046張。

主要業務為旅行業。所屬產業為觀光事業，相關觀光事業股價指數近5日上漲8.54%。

易飛網(2734-TW)近5日股價上漲8.36%，櫃買指數上漲2.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+45 張
  • 外資買賣超：+45 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+14.59%

$11,459

原投組報酬率

+6.12%

$10,612

投組標的成分

  • 40%

    盛達

    3027

  • 20%

    雷虎

    8033

  • 20%

    八貫

    1342

  • 10%

    高力

    8996

  • 10%

    瀚亞巴西基金

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞