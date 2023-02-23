OPEC第二大產油國宣布 允許以人民幣直接結算中國商品

伊拉克央行表示，計劃允許與中國的貿易直接以人民幣結算，顯示人民幣國際化再下一城，但這項措施不會擴大至伊拉克的石油貿易，而是以民間部門進口為主。

伊拉克央行周三（23 日）宣布，將向本地銀行提供人民幣，以便銀行業者與中國進行交易。伊拉克政府經濟顧問 Mudhir Salih 表示，伊拉克從中國進口商品，向來只用美元結算，這是首次以人民幣結算進口中國商品，但這項措施不會擴大至伊拉克的石油貿易，而是以民間部門進口為主。

伊拉克央行一直在採取緊急措施，因應國內市場美元短缺狀況。而上述計畫有望降低該國對外貿易所需的美元融資成本，並穩定本國貨幣。

伊拉克是石油輸出國組織（OPEC）第二大產油國，原油出口收入占該國財政收入的比重超過 90%。

與不少國家一樣，伊拉克央行在紐約聯邦準備銀行開設賬戶，以儲存石油出口等外匯收入，金額高達 1,030 億美元，該國每月會從賬戶中領取大量美元現金。

然而，去年 11 月，紐約聯邦準備銀行為遏止洗錢以及非法向伊朗和其他受嚴重制裁中東國家輸送美元的行徑，開始對伊拉克商業銀行業者的國際美元交易採取更嚴格控制。

美國和伊拉克政府的數據顯示，自從這些行動生效以來，伊拉克每天 80% 或更多的美元電匯被擋下，原因是資金目的地的資料不足或其他錯誤。

原本就深陷經濟危機的伊拉克，又被「卡住了錢袋子」，引發本國貨幣兌美元匯價持續貶值。

伊拉克允許以人民幣直接結算中國商品，是人民幣在國際舞台上發揮越來越大作用的最新跡象。伊拉克將與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東主要經濟體，探索在非石油貿易使用非美元貨幣的機會。

去年 12 月，「世界超市」義烏和沙國完成首單跨境人民幣支付業務：義烏國際商貿城四區的義特網絡科技公司，透過「義支付」收到沙國客戶的跨境人民幣貨款。

近年來跨境人民幣使用規模穩步提升。環球銀行金融電信協會（SWIFT）的統計數據顯示，2022 年 12 月，人民幣在全球跨境貿易金額中排名保持第三，比率為 3.91%，幾乎是 2021 年同期的兩倍，而第一、第二名是美元和歐元。

在準備功能方面，人民幣也獲得更廣泛認可。去年 5 月，國際貨幣基金（IMF）在五年一次的特別提款權（SDR）定值審查中把人民幣權重上調至 12.28%，原本為 10.92%，在一籃子貨幣中繼續保持第三名，第一、第二名仍是美元和歐元。

本月稍早，俄羅斯財政部也表示，今年將把國家福利基金中的歐元比重「清零」，只保留黃金、盧布及人民幣。