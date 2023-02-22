鉅亨速報 - Factset 最新調查：廣達(2382-TW)EPS預估上修至7.07元，預估目標價為80.5元

根據FactSet最新調查，共16位分析師，對廣達(2382-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.95元上修至7.07元，其中最高估值7.77元，最低估值5.9元，預估目標價為80.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.77
|8.63
|最低值
|5.9
|5.81
|平均值
|6.99
|7.71
|中位數
|7.07
|7.97
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|1,394,540,000
|1,499,933,895.55
|最低值
|1,198,896,058.73
|1,279,541,612.29
|平均值
|1,284,318,899.85
|1,356,460,230.67
|中位數
|1,282,814,000
|1,334,360,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.73
|6.57
|4.14
|3.92
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,129,453,350
|1,090,858,851
|1,029,611,414
|1,027,991,038
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2382/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。