鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)目標價調降至116元，幅度約3.33%

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對金像電(2368-TW)提出目標價估值：中位數由120元下修至116元，調降幅度3.33%。其中最高估值125元，最低估值100元。

綜合評級 - 共有8位分析師給予金像電(2368-TW)評價：積極樂觀6位、保持中立3位、保守悲觀0位。

金像電(2368-TW)今(22日)收盤價為87.1元。近5日股價上漲2.43%，相關電子零組件類指數近5日上漲2.18%，台灣加權指數下跌0.58%，股價漲幅表現優於大盤。

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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