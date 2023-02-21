鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至2.36元，預估目標價為38.75元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2023年EPS預估：中位數由2.38元下修至2.36元，其中最高估值4.26元，最低估值1.47元，預估目標價為38.75元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|4.26
|4.52
|最低值
|1.47
|3.83
|平均值
|2.51
|4.19
|中位數
|2.36
|4.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|46,051,473.14
|49,934,294.25
|最低值
|30,436,000
|40,567,882
|平均值
|37,470,782.31
|45,015,250.7
|中位數
|37,154,242
|44,534,000
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2021年
|2020年
|2019年
|EPS
|4.85
|6.48
|2.9
|1.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|43,487,454
|50,572,991
|39,800,947
|34,995,411
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2337/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。