〈外銷訂單〉2月估將連六黑 近1成廠商看好中國解封訂單回升

經濟部統計處今 (20) 日公布 1 月外銷訂單統計結果，雖然有農曆春節長假影響，但受惠中國解封帶動資訊通信產品訂單需求，結果優於預期，展望 2 月，統計處預估外銷訂單金額將與上月相當，並呈現連六黑，不過有近 1 成的廠商認為中國解封將帶動訂單回升。

統計處預估，2 月外銷訂單估落在 460-480 億元，月減 3.2%- 月增 1%、年減 6.9%-10.8%，呈現連六黑。

由於 1 月外銷訂單結果優於預期，外界關注落底訊號是否已浮現，對此，經濟部統計處處長黃于玲說，由於 1 月有春節長假，加上中國解封開放效應待觀察，認為仍要待 1-2 月訂單統計結果出爐後，才會比較明朗。

統計處本次也對 2609 家受查廠商調查中國疫情解封影響程度，其中，1 月有 71.9% 廠商表示不受影響，主因是訂單需求來自全球、中國則非主要市場，不過有 7.6% 廠商認為在出貨順暢、供應鏈恢復、中國經濟活動復甦下，有助訂單回升，反觀 5% 廠商，則擔憂客戶將轉向中國廠商下單、被低價搶單、疫情升溫造成的缺工問題。

至於 2 月來看，統計處說，同樣受查廠商的有效樣品數為 2069 家，其中，66.8% 廠商認為訂單不因中國解封而有影響，但認為會增加的廠商提升至 9.6%，接近 1 成，至於認為將對訂單帶來負面影響的廠商則有 4.3%。