〈外銷訂單〉1月475.1億美元優預期 但仍寫連五黑

經濟部統計處今 (20) 日公布 1 月外銷訂單統計結果，受整體終端需求疲弱、農曆長假影響，單月接單金額下滑至 475.1 億美元，月減 8.9%、年減 19.3%，雖然呈現連五黑，但優於預期，且主要接單貨品中，資訊通信產品接單創下歷年同月新高。

經濟部統計處處長黃于玲解釋，資訊通信產品受惠中國封控解除後，供應鏈持續改善，帶動手機接單增加，推升接單金額年增 9.8% 達 172.3 億美元，終結連三個月負成長，電子產品則因終端產品需求仍疲、客戶持續去化庫存，接單達 150.3 億美元、年減 21.8%。

光學器材類別反映面板市場供過於求，且價格低於上年同月，加上光學鏡頭接單減少，接單年減 48%，金額達 12.8 億美元，為連續 12 個月負成長。

傳統貨品方面，統計處說，反映全球經濟成長放緩、終端市場需求疲弱，業者對設備投資意願保守，加上部分產品價格低於上年同月，導致塑橡膠製品、基本金屬、化學品、機械分別年減 49.4%、45.4%、38.4%、38.4%，均呈現雙位數下滑。

展望未來，黃于玲說，雖然 5G、高效能運算、車用電子等新興科技應用與數位轉型需求持續擴增，加上我國半導體產業具競爭優勢，有助減緩第一季接單淡季效應，但通膨、升息壓力仍在，加上俄烏戰爭未停，以及美中科技戰持續，全球經濟下行風險仍高，恐影響外銷接單表現。