盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.26%報130.0元，成交2,105張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.26%，20日09:26報130.0元，成交2,105張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲21.17%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲10.57%。台灣加權指數下跌0.69%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,206 張
- 外資買賣超：+3,508 張
- 投信買賣超：+1,134 張
- 自營商買賣超：+564 張
- 融資增減：+443 張
- 融券增減：+680 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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6245
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