盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.26%報129.0元，成交6,264張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.26%，17日10:37報129.0元，成交6,264張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
雄獅(2731-TW)近5日股價上漲21.24%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+5,175 張
- 外資買賣超：+4,012 張
- 投信買賣超：+634 張
- 自營商買賣超：+529 張
- 融資增減：+215 張
- 融券增減：+885 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+34.64%
$13,464
原投組報酬率
+28.48%
$12,848
投組標的成分
40%
2731
20%
5425
20%
3661
10%
2471
10%