盤中速報 - 雄獅(2731)急跌-2.26%報129.0元，成交6,264張

雄獅(2731-TW)近5分K跌速2.26%，17日10:37報129.0元，成交6,264張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

雄獅(2731-TW)近5日股價上漲21.24%，所屬產業為觀光事業，相關觀光類指數上漲7.15%。台灣加權指數下跌0.31%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+5,175 張
  • 外資買賣超：+4,012 張
  • 投信買賣超：+634 張
  • 自營商買賣超：+529 張
  • 融資增減：+215 張
  • 融券增減：+885 張

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投組標的成分

  • 40%

    雄獅

    2731

  • 20%

    台半

    5425

  • 20%

    世芯-KY

    3661

  • 10%

    資通

    2471

  • 10%

    新光大三通基金

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