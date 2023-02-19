鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)EPS預估下修至14.58元，預估目標價為222元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對巨大(9921-TW)做出2023年EPS預估：中位數由16.3元下修至14.58元，其中最高估值18.82元，最低估值10.31元，預估目標價為222元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|18.82
|21.38
|最低值
|10.31
|14.12
|平均值
|15.15
|17.12
|中位數
|14.58
|16.38
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|98,622,000
|105,810,608.1
|最低值
|75,641,000
|82,300,000
|平均值
|88,360,646.99
|94,528,019.34
|中位數
|89,213,084.77
|93,048,253.96
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.81
|13.19
|9
|7.64
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|81,839,870
|70,010,849
|63,449,533
|60,239,417
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/9921/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。