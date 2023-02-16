鉅亨速報 - Factset 最新調查：巨大(9921-TW)目標價調降至222元，幅度約8.64%

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對巨大(9921-TW)提出目標價估值：中位數由243元下修至222元，調降幅度8.64%。其中最高估值330元，最低估值158元。
綜合評級 - 共有10位分析師給予巨大(9921-TW)評價：積極樂觀2位、保持中立7位、保守悲觀1位。
巨大(9921-TW)今(16日)收盤價為207.5元。近5日股價下跌1.19%，相關其他類指數近5日上漲0.04%，台灣加權指數下跌1.19%，股價波動與大盤表現同步。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。