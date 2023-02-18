互動資通去年營收年增20%創新高 今年將擴大招募人才

互動資通近年搭上全球數位轉型浪潮，旗下陸續推出互動簡訊發送平台 EVERY8D、企業私有雲溝通協作領導平台 team + 等兩大核心產品，去年整體營收大增 20%、再創新高，展望今年，董事長郭承翔說，將無懼全球產業裁員的市場逆風，預期人才招募將比去年提升約 4 成，持續提升、優化核心產品技術。

董事長郭承翔表示，目前市場對於客戶系統發展、雲端運算、維運、AI 人機協作、市場開發等仍有極大需求，因此今年將擴大召募，除持續在核心產品技術上進行全面優化提升外，也將提前布局互動資通未來的新服務與商業模式。

展望今年成長動能，郭承翔認為，數位轉型需求在後疫情時代仍將持續擴張與深化，其中，高科技、金融與醫療等產業正持續擴大思考如何善用數位工具，而傳統產業、服務業也開始逐步擁抱數位轉型所帶來效益，因此互動資通今年仍會以兩大核心產品最為主體、衝刺營運。

以 team + 為例，郭承翔說，其不只是企業內部溝通的協作平台，更能延伸至外部場景、客製化滿足企業客戶在日後服務與使用體驗上的需求，同時透過應用程式介面 (API) 與既有系統串接，讓使用者在各種移動裝置上使用，實踐作業流程標準化與行動化，並與上下游供應鏈形成一行動生態系。

全球數位轉型在疫情催化下，已成為各大企業熱門顯學，根據市調機構 IDC 統計，到 2025 年全球企業投入數位轉型的資金將達到 2.8 兆美元，