〈陸港盤後〉Fed雙鷹暗示可能重返大幅升息 A股三大指數同步走低

中國 A 股市場三大指數周五（17 日）收盤同步走低，深成指與創業板指的跌幅均超過 1%，利空是美國兩位聯準會（Fed）最鷹派官員均表示，2 月會議有升息 2 碼（50 個基點）的理由，暗示未來可能支持擴大升息幅度。

滬指周五收盤跌 0.77% 報 3,224.02 點，深成指大跌 1.61% 報 11,715.77 點，創業板指驟跌 2.51% 報 2449.35 點；兩市成交額合計人民幣 9,141 億元，北向資金淨買入 20.29 億元。

半導體、軟體類股大幅下挫，券商、釀酒、銀行等族群均走低，醫藥、紡織服裝、食品飲料等類股則走高。

香港恒生指數周五收盤大跌 1.28%，恒生科技指數重摔 2.51%。

美國克利夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）周四說，本月稍早 Fed 再次升息 2 碼的理由充分，央行官員需要讓利率繼續朝限制性水準邁進，以遏制物價上漲壓力。

梅斯特說：「目前而言，經濟數據並未改變我的看法，我們需要把聯邦資金利率提高到 5% 以上，並保持一段時間。事實上，兩周前的會議上，不管金融市場對我們的預期如何，我個人認為，就經濟角度而言，有充分理由支持升息 2 碼，這將使目標利率區間上限達到 5%」。

Fed「鷹王」、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）也呼應她的看法。他們均認為，只要經濟條件許可，決策官員不該排除擴大升息的可能性。

布拉德表示，不排除在聯邦公開市場委員會（FOMC ）3 月會議上支持升息 50 個基點，而不是其他許多官員暗示的 25 個基點。布拉德表示，他的總體判斷是，這將是一場長期通膨鬥爭，今年可能必須繼續展現抗通膨決心。

如今貨幣市場預計 Fed 到 5 月會把利率升到 5% 以上，並維持在該水準直至年底，兩周前預期的終點利率是 4.9%。目前聯邦資金目標利率區間為 4.5% 至 4.75%。