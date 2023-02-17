盤中速報 - 信昌電(6173)急拉2.41%報42.65元，成交818張

信昌電(6173-TW)近5分K漲速2.41%，17日09:23報42.65元，成交818張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

信昌電(6173-TW)近5日股價上漲7.32%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲1.06%。櫃買指數下跌0.11%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+307 張
  • 外資買賣超：+237 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+70 張
  • 融資增減：+103 張
  • 融券增減：-22 張

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