路透：安謀中國去年獲利急降90%

《路透》週四 (16 日) 報導，軟銀旗下英國晶片設計公司安謀 (Arm) 的中國合資公司安謀中國 (Arm China) 去年獲利驟降 90% 至 320 萬美元。

Arm China 成立於 2018 年，是 Arm 的中國獨家經銷商，該公司淨利從 2021 年的 7,920 萬美元暴跌至 2022 年的 320 萬美元。去年滙損高達 3,700 萬美元，前一年度則獲利 900 萬美元。去年營收為 8,900 萬美元，前一年為 6,650 萬美元。

截稿前，軟銀和 Arm China 沒有回應置評請求。

路透：安謀中國去年獲利急挫 90% (圖片：AFP)

由於美國、日本與荷蘭近期就限制部分先進晶片製造設備出口至中國達成協議，Arm China 客戶擔心無法獲得 Arm 技術，也擔憂 Arm 許可模式將出現重大改變，導致 Arm China 業務前景充滿挑戰。

Arm China 近期還傳出裁減 90 至 95 名員工，占整個部門總人數 14%，包括研發工程師。

不過，一位消息人士稱，Arm China 利潤下滑不會對 Arm 產生財務影響。

軟銀過去將資金重押科技業，但去年市場仍不斷下行，導致其願景基金 (Vision Fund) 已連續四季虧損，最後一季虧損了近 60 億元，Arm 被認為是軟銀表現較好的資產之一。

對軟銀來說，而讓 Arm 成功掛牌上市，已成為軟銀扭轉業務頹勢的最大希望，Arm 執行長 Rene Haas 7 日證實，公司將致力於在今年掛牌上市，但未透露上市地點。