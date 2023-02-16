〈能源盤後〉美上周原油庫存連8周增加 調整後增逾1600萬桶 原油收低

在美國官方數據顯示上周原油庫存增加超過 1600 萬桶後，原油期貨價格周三 (15 日) 收低。

另外，國際能源署 (IEA) 調升對 2023 年的石油需求預期至創新紀錄，但同時也調升供應預測。

能源商品價格

3 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 47 美分或 0.6%，收每桶 78.59 美元，自盤中低點 77.25 美元拉回。

4 月交割 Brent 期貨價格下跌 20 美分或 0.2%，收每桶 85.38 美元。

3 月交割的汽油期貨價格上升 0.4%，收每加侖 2.4978 美元。

3 月交割的熱燃油期貨價格跌近 3.3%，收每加侖 2.8444 美元。

3 月交割的天然氣期貨價格大跌 3.7%，收每百萬 Btu 2.471 美元。

供應數據

Tyche 資本市場管理者 Tariq Zahir 表示，原油出現「我們在一段相當長的時間內看到的最大增幅之一」。

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (2/10 止) 美國商業原油庫存增加 1630 萬桶，為連續第八周增加。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周 (2/10 止) 商業原油供應量增加 60 萬桶。美國石油協會周二晚間發布報告，指上周原油庫存增加 1050 萬桶。

EIA 數據包括針對上周原油庫存向上調整 196.7 萬桶 / 日，當周大約增加 1400 萬桶的供應量。EIA 稱該調整是平衡項目，先前被稱為下落不明的原油。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 指出，該調整係因 EIA 低估進口或產量，同時高估出口或煉油廠運行量。原油庫存的增加似乎有合法性，基礎數據似乎無法解釋。

價格期貨集團高級市場分析師 Phil Flynn 表示，在全球石油供應面臨高風險之際，每周調整結果越來越會惹惱交易員。

EIA 報告也指出，上周汽油庫存增加 230 萬桶，蒸餾油庫存減少 130 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師平均預期，上周汽油供應量增加 160 萬桶，而蒸餾油庫存減少 10 萬桶。

DTN 高級市場分析師 Troy Vincent 表示，上周原油庫存「大增」反映出煉油廠維護季接近線下產能高峰期，但很重要一點是，儘管維護季導致煉油廠運行疲軟，但汽油庫存卻繼續增加，這表明美國精煉燃料的需求疲軟。

此外，EIA 指出，紐約商品交易所 (Nymex) 交割中心俄克拉荷馬州庫欣的原油庫存上周增加 60 萬桶。

其他市場推動力

Zahir 認為，美政府釋出 SPR 是油價下跌的一個因素。

美國能源部周一下午發布「出售通知」，以履行其對國會的義務，即今年從 SPR 出售 2600 萬桶原油，為 2015 年兩黨預算法案和美國地面交通法修正案的一部分。

Zahir 表示，儘管如此，考慮到烏克蘭局勢可能升級、SPR 終究需要回填，以及駕駛季即將到來這些因素，「我們認為原油風險偏上行，尤其是在俄羅斯將部分石油撤出市場之際。接下來幾日和幾周的時間，波動將成為常態。」

美國 1 月零售銷售高於預期地增長 3% 後，美元走強，也因此令美元計價的原油價格周三承壓。

StoneX 的堪薩斯城能源團隊週三報告寫道，強大且有活力的消費者令聯準會 (Fed) 對抗通膨的戰鬥更具挑戰，因為他們必須提高利率來抑制需求，而零售銷售增長高於預期，更證明他們必須進一步升息以抑制需求。

美國 1 月消費者物價指數 (CPI) 公布後，讀數顯示通膨具有黏性，提高 Fed 未來升息的預期，也是油價周二走疲的原因之一。

與此同時，IEA 周三發布月報，預期今年石油需求將創紀錄增加至 1.019 億桶 / 日，下半年原油市場將陷入供不應求狀態，第三季供應短缺 140 萬桶 / 日，第四季供應短缺擴大至 190 萬桶 / 日。