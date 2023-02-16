三能-KY估全年營收挑戰新高 東南亞比重將突破1成

台北國際烘焙暨設備展今 (16) 日開展，三能 - KY(6671-TW)展出以兔子等動物造型吐司模、露營烤盤新產品，並宣布今 (2022) 年下半年以三能 OUTDOOR 品牌，正式進軍兩岸露營炊具市場。三能 - KY 預期今年下半年營收將優於上半年，全年將挑戰 2021 年的 20.67 億元歷史新高，其中對於東南亞市場營收占比預估今年將突破 10%。

三能 - KY 去年營收 18.64 億元，統計中國大陸地區營收占 66%、台灣占 22%、東南亞等亞洲地區市場營收 9%，歐洲占 2-3%。三能 - KY 看好印尼的人均所得超過 3000 美元及人口紅利，正與 2～3 家印尼當地廠商洽談代工，預計上半年正式在印尼已委託代工方式，生產三能不沾烤盤及工具類產品為主。

三能 - KY 預期今年印尼市場營收從去年 2000 餘萬元向上成長，也將帶動三能 - KY 今年東南亞市場營收占比從去年 9% 增加至 12%。

三能 - KY 本次參展台北國際烘焙暨設備展也展出露營用的烤盤，2022 年下半年將推出燒烤、鍋碗瓢盤等露營炊具，以三能 OUTDOOR 品牌進軍兩岸露營炊具市場。

三能 - KY 目前在台灣台中大里、中國江蘇無錫都有設廠，爲兩岸最大的烘焙器具供應商。三能 - KY 去年營收爲 18.64 億元，年減 9.84%，2022 年前三季稅後純益 9670 萬元，年減 38.9%，每股純益爲 1.59 元。