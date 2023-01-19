鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至11.42元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.2元上修至11.42元，其中最高估值17.18元，最低估值6.77元，預估目標價為160元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 17.18 16
最低值 6.77 6.59
平均值 11.31 10.81
中位數 11.42 10.64

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 31,000,000 33,601,219.42
最低值 25,673,000 24,365,000
平均值 29,182,618.17 29,851,636.35
中位數 29,471,888 29,994,077.95

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 11.31 27.65 14.63 36.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		 41,094,979 82,506,032 91,628,115 95,416,141

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2474/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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