鉅亨速報 - Factset 最新調查：可成(2474-TW)EPS預估上修至11.42元，預估目標價為160元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對可成(2474-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.2元上修至11.42元，其中最高估值17.18元，最低估值6.77元，預估目標價為160元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.18
|16
|最低值
|6.77
|6.59
|平均值
|11.31
|10.81
|中位數
|11.42
|10.64
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|31,000,000
|33,601,219.42
|最低值
|25,673,000
|24,365,000
|平均值
|29,182,618.17
|29,851,636.35
|中位數
|29,471,888
|29,994,077.95
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|11.31
|27.65
|14.63
|36.31
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,094,979
|82,506,032
|91,628,115
|95,416,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2474/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。