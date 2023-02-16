盤中速報 - 台半(5425)股價大漲至94.2元，漲幅達7.05%

台半(5425-TW)16日11:10股價上漲6.2元，報94.2元，漲幅7.05%，成交23,070張。

台半(5425-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為整流器之生產製造．銷售及進出口業務。

近5日股價下跌2.98%，櫃買指數下跌1.82%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,395 張
  • 外資買賣超：-2,953 張
  • 投信買賣超：-25 張
  • 自營商買賣超：+1,583 張
  • 融資增減：-50 張
  • 融券增減：-269 張

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