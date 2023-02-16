盤中速報 - 國巨(2327)急拉2.35%報566.0元，成交1,545張

國巨(2327-TW)近5分K漲速2.35%，16日09:06報566.0元，成交1,545張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
國巨(2327-TW)近5日股價上漲2.64%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌0.39%。台灣加權指數下跌1.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,029 張
- 外資買賣超：-279 張
- 投信買賣超：-857 張
- 自營商買賣超：+107 張
- 融資增減：+598 張
- 融券增減：-31 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3027
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