盤中速報 - 青雲(5386)股價大漲至38.15元，漲幅達7.46%

青雲(5386-TW)13日09:06股價上漲2.65元，報38.15元，漲幅7.46%，成交456張。

青雲(5386-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦硬體及其零件之製造加工及買賣。資訊設備及其他週邊設備加工製造及買賣。高階伺服器記憶體模組。

近5日股價下跌1.53%，櫃買指數上漲1.68%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-37 張
  • 外資買賣超：-37 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-38 張
  • 融券增減：-1 張

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