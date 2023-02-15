業外匯損拖累 健和興1月每股稅前盈餘0.1元

連接器端子廠健和興 (3003-TW) 今 (15) 日公告 1 月自結損益，受到業外匯損影響，稅前盈餘 0.15 萬元，月減 71%、年減 85%，以目前實收資本額 15.57 億元計算，每股稅前盈餘 0.1 元。

健和興 1 月營收 3.31 億元，月增 1.3%、年減 23%；營業利益 0.57 億元，月減 4.3%、年減 40%；營益率 17.1%，月減 1 個百分點、年減 4.9 個百分點。

健和興說明，1 月營收及本業利益下滑，是因適逢農曆新年連假營業天數較少影響。而稅前盈餘差異較大，則是因美金大幅貶值，致使外幣評價未實現損失認列 4350 萬元。