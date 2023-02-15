圓剛推視訊會議新品搶市 今年營運拚優於去年

圓剛 (2417-TW) 今 (15) 日舉行新品發表會，推出全新 PA511D 多功能視訊會議攝影機，搶攻全球消費、中小型辦公室視訊會議解決方案，將為營運再添動能，不過隨著疫情帶動的宅經濟高峰已過，圓剛坦言近期客戶態度多觀望，不過在去年高基期影響數變低下，今年營運仍有機會超越去年，並優於疫情前水準。

圓剛去年就預告，今年將力推自媒體串流與中小型會議室視訊解決方案，並與子公司圓展 (3669-TW) 分進合擊搶攻視訊會議市場商機，對於視訊會議新品是否會與子公司競爭，圓剛強調，業務市場還是有一定的區分。

營運方面，圓剛今年首季營收達 1.86 億元，月減 35%、年減 41.5%，主因是工作天數較少影響，全年來看，圓剛說，疫情打亂市場需求步調，預期營運不會像過往出現淡旺季，維持相對平穩，全年公司目標仍是成長，依目前來看有機會持平或小幅增長，至於政府標案方面也相對保守看待。

圓剛近年將過去單純的產品應用，擴增為商務會議、混合辦公、數位教育、電競直播、Vtuber 虛擬形象等五大領域，這次發表的 PA511D 多功能視訊會議攝影機，則是因應 BYOD(自備筆電) 的應用而設計，將企業級 4K 視訊、清晰通話音訊，與行動化、一站式的使用需求結合，目前已在全球上市銷售。

圓剛也預告，將在今年中 Computex 2023，推出更多全新產品組合，為新世代的創作者、企業主提供更堅實的軟硬體支援，強化工作效率與生產力。

另外，圓剛今日也分享產品應用革新，自疫情爆發以來，企業、個人從原本的遠距方案，轉變為能數位化、能同時連接現場與線上的混合式方案，圓剛近年就將高品質影音設備無縫整合遠端與現場，應用於教育與商務領域，更與 Vtuber 熱潮結合，推出獨立研發的 Vtuber 軟體。

以直播市場為例，圓剛分享，根據 Retail Dive 預估，2021 年創造商機達 60 億美元，2023 年則可望達到 250 億美元 (約新台幣 7400 億元)，而近年興起的「直播帶貨」熱潮，依麥肯錫預測，2026 年將占電商總體交易的 10-20%，顯示未來商機龐大。