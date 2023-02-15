盤中速報 - 順德(2351)急拉2.01%報127.0元，成交1,606張

順德(2351-TW)近5分K漲速2.01%，15日09:29報127.0元，成交1,606張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

順德(2351-TW)近5日股價上漲2.9%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.51%。台灣加權指數上漲1.65%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,235 張
  • 外資買賣超：-1,218 張
  • 投信買賣超：+2,233 張
  • 自營商買賣超：+220 張
  • 融資增減：-156 張
  • 融券增減：-28 張

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