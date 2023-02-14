盤中速報 - 順德(2351)股價大漲至131.0元，漲幅達7.38%

順德(2351-TW)14日09:43股價上漲9元，報131.0元，漲幅7.38%，成交5,695張。

順德(2351-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為半導體導線架。五金文具用品。模具及其他。

近5日股價上漲2.09%，台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,805 張
  • 外資買賣超：-609 張
  • 投信買賣超：+1,693 張
  • 自營商買賣超：+721 張
  • 融資增減：-431 張
  • 融券增減：-21 張

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