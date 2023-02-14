盤中速報 - 順德(2351)急拉2.0%報128.0元，成交1,507張

順德(2351-TW)近5分K漲速2%，14日09:09報128.0元，成交1,507張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
順德(2351-TW)近5日股價上漲2.09%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.38%。台灣加權指數上漲0.98%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,805 張
- 外資買賣超：-609 張
- 投信買賣超：+1,693 張
- 自營商買賣超：+721 張
- 融資增減：-431 張
- 融券增減：-21 張
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+25.26%
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原投組報酬率
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投組標的成分
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3207
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