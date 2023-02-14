鉅亨速報 - Factset 最新調查：京元電子(2449-TW)EPS預估下修至4.53元，預估目標價為40元

根據FactSet最新調查，共4位分析師，對京元電子(2449-TW)做出2023年EPS預估：中位數由4.53元下修至4.53元，其中最高估值5.17元，最低估值4.08元，預估目標價為40元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|5.17
|5.65
|最低值
|4.08
|5.65
|平均值
|4.57
|5.65
|中位數
|4.53
|5.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|34,420,488
|38,351,200
|最低值
|33,220,000
|38,351,200
|平均值
|33,977,496
|38,351,200
|中位數
|34,292,000
|38,351,200
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|4.23
|2.97
|2.49
|1.47
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|33,759,389
|28,959,304
|25,539,437
|20,815,369
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2449/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。