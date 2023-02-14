鉅亨速報 - Factset 最新調查：和碩(4938-TW)EPS預估下修至6.44元，預估目標價為63元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對和碩(4938-TW)做出2023年EPS預估：中位數由6.58元下修至6.44元，其中最高估值7.73元，最低估值5.6元，預估目標價為63元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|7.73
|8.32
|最低值
|5.6
|6.19
|平均值
|6.59
|7.12
|中位數
|6.44
|6.98
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|1,438,138,880.7
|1,522,600,000
|最低值
|1,274,242,000
|1,253,805,547.29
|平均值
|1,347,440,131.51
|1,401,880,309.39
|中位數
|1,354,202,614.25
|1,419,125,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.71
|7.73
|7.4
|4.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|1,263,720,182
|1,399,332,906
|1,366,287,326
|1,340,002,031
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/4938/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。