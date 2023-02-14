鉅亨速報 - Factset 最新調查：胡連(6279-TW)EPS預估上修至11.37元，預估目標價為182元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對胡連(6279-TW)做出2023年EPS預估：中位數由11.31元上修至11.37元，其中最高估值12.4元，最低估值9.91元，預估目標價為182元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|12.4
|12.47
|最低值
|9.91
|10.75
|平均值
|11.41
|11.63
|中位數
|11.37
|11.67
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|7,372,000
|8,042,950.61
|最低值
|7,058,390.69
|7,400,000
|平均值
|7,201,215.55
|7,719,593.51
|中位數
|7,250,000
|7,715,829.92
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|7.91
|5.59
|4.78
|6
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|4,948,862
|3,653,272
|3,791,279
|4,079,781
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6279/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。