鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至10.83元，預估目標價為300元

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對統一超(2912-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.94元下修至10.83元，其中最高估值12.79元，最低估值10.47元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|12.79
|14.18
|最低值
|10.47
|11.25
|平均值
|11.3
|12.59
|中位數
|10.83
|12.24
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|315,858,671.18
|332,995,089.71
|最低值
|290,366,000
|304,292,000
|平均值
|304,815,222.3
|319,569,849.29
|中位數
|307,735,000
|320,159,352.8
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.52
|9.85
|10.14
|9.82
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|262,735,464
|258,494,907
|256,058,888
|244,887,853
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2912/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。